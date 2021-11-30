سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفا قاتلا في مرمى إشبيلية وقاد فريقه ريال مدريد للفوز 2-1 وتعزيز صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم في قمة مباريات المرحلة 15، فيما تقدم جاره أتلتيكو حامل اللقب للمركز الثاني بفوزه الكبير على مضيفه قادش 4-1، وفاجأ إسبانيول ضيفه ريال سوسييداد وألحق به خسارته الثانية هذا الموسم بعد فوزه عليه 1-0، وفاز ريال بيتيس على ضيفه ليفانتي 3-1 بفضل ثلاثية خوانمي.



ورفع نادي العاصمة مدريد رصيده في الصدارة إلى 33 نقطة، وله مباراة مؤجلة وبفارق 4 نقاط عن القطب الثاني للعاصمة، أتلتيكو حامل اللقب والذي خاض أيضا مباراة أقل أيضا، متساويا مع ريال سوسييداد الثالث.



في المقابل، تراجع إشبيلية للمركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة، فيما رفع إسبانيول رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع.



في المباراة الأولى، لم يكذب ريال الأرقام التي تميل لصالحه منذ العام 1958، حيث تواجه الفريقان 107 مرات في الدوري، ففاز الملكي 63 مرة مقابل 26 لإشبيلية و18 تعادلا.



ولم يذق النادي الملكي طعم الخسارة في «الليغا» منذ خسارته اليتيمة في أكتوبر على ملعب إسبانيول في المرحلة الثامنة، كما حقق رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سلسلة من 4 انتصارات تواليا في الدوري، وستة في مختلف المسابقات منذ التعادل السلبي أمام أوساسونا، وسلسلة من 9 مباريات في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الخسارة (8 انتصارات مقابل تعادل).



من ناحيته، سقط إشبيلية للمرة الثانية هذا الموسم بعد خسارته أمام غرناطة في 3 أكتوبر، ليحقق رجال المدرب خولن لوبيتيغي 8 انتصارات مقابل 4 تعادلات ولكن من دون أن يتمكنوا من الفوز بمباراتين تواليا منذ سبتمبر الماضي.



ورفع مهاجم منتخب «الديوك» كريم بنزيمة رصيده إلى 11 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين في «الليغا»، بعد تسجيله الهدف الأولى لـ «الريال»، وبات بنزيمة أفضل هداف فرنسي في تاريخ الأندية في مختلف المسابقات بعدما حمل هدفه في مرمى إشبيلية الرقم 361، متخطيا مواطنه تييري هنري (360)، وذلك بحسب مجلة «أونز مونديال».