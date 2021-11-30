أعلن مان يونايتد الانجليزي أمس تعيين الألماني رالف رانغنيك في منصب المدرب المؤقت للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للنرويجي أولي غونار سولشاير المقال من مهامه الفنية على خلفية تردي النتائج. وسينضم المدرب البالغ 63 عاما إلى يونايتد قادما من لوكوموتيف موسكو الروسي حيث كان يشغل منصب مدير الرياضة والتطوير. وبعد نهاية الموسم الحالي، سيبقى مدرب لايبزيغ السابق في «أولد ترافورد» لكن في دور استشاري لمدة عامين إضافيين. وسيتسلم رانغنيك مهامه من المدرب المؤقت الآخر مايكل كاريك الذي أشرف على الفريق في مباراتين بعد اقالة سولشاير قبل أسبوع.