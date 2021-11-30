كرَّم نابولي أسطورته الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا في ذكرى العام على رحيله بأفضل طريقة ممكنة، بانفراده بصدارة الدوري الايطالي لكرة القدم إثر اكتساحه ضيفه لاتسيو برباعية نظيفة في المرحة الرابعة عشرة بثنائية لهدافه التاريخي البلجيكي دريس مرتنس، مستفيدا من سقوط ميلان الثاني على أرضه 3-1 ضد ساسوولو.



وعاد الفريق الجنوبي الى الانتصارات في الدوري بعد خسارة وتعادل، رافعا رصيده الى 35 نقطة، متقدما بثلاث عن «الروسونيري».



وأحيا عالم الكرة المستديرة ذكرى العام على رحيل «الفتى الذهبي» عن 60 عاما الخميس 25 نوفمبر، إلا أن نابولي كرم أيقونته بين جماهيره بتمثال برونزي سيبقى في الملعب الذي بات يحمل اسمه، كشف عنه كورادو فيرلينو (90 عاما)، الرئيس السابق للنادي الذي تعاقد مع مارادونا في 1984.



وحضر الحفل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إيفانتينو ورئيس الاتحاد الايطالي للعبة غابرييلي غرافينا وبطل العالم 2006 فابيو كانافارو الذي نشأ في أكاديمية نابولي.



وارتدى اللاعبون قمصانا طبعت عليها صورة مارادونا، هو الثالث من نوعه ينتجه النادي منذ وفاة أسطورته.



إلى ذلك، تنطلق اليوم المرحلة الـ 15 لـ «الكالتشيو» بـ 4 مواجهات، حيث يستضيف اتلانتا نظيره فينيزيا، ويلتقي فيورنتينا مع ضيفه سامبدوريا، ويواجه ساليرنيتانا مهمة صعبة عندما يلعب مع يوفنتوس للعودة إلى الانتصارات وتعديل ترتيبه في الدوري (السابع)، وفي رابع المواجهات يلتقي فيرونا وكالياري.