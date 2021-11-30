أصبح مهاجم باريس سان جرمان النجم البرازيلي نيمار جونيور مهددا بالغياب عن الملاعب لفترة طويلة، بعد إصابته في مباراة سانت إيتيان في الدوري الفرنسي.



وكشفت شبكة RMC الفرنسية أن الفحوصات الأولية التي خضع لها نيمار عقب اللقاء، أوضحت إصابته بالتواء شديد في كاحل القدم اليسرى، مؤكدة أنه من المرجح غياب نيمار لمدة ستة أسابيع بسبب هذا الالتواء، وفقا لتقديرات أطباء النادي الباريسي. وسيجري نيمار مزيدا من الفحوصات غدا الإثنين لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه.



ووفقا للمدة المقررة مبدئيا، سيغيب نيمار (29 عاما) عن صفوف فريقه في 6 مباريات، لتنتهي مسيرته في العام الحالي 2021. يذكر أن نيمار سجل 3 أهداف فقط في 14 مباراة هذا الموسم، جاءت جميعها في بطولة الدوري، ولم يهز الشباك في دوري أبطال أوروبا.



إلى ذلك، فاز فريق مارسيليا على ضيفه تروا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب فيلودروم في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



الفوز رفع رصيد مارسيليا إلى 27 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطة عن رين صاحب المركز الثاني وبفارق 13 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر، فيما تجمد رصيد تروا عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.