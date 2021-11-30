دارين العلي



أطلقت الهيئة العامة للبيئة حملة توعوية عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف الى التقليل من مخاطر الشواء في المناطق البرية وكيفية التخلص من الفحم والرماد. وقالت مصادر مطلعة في الهيئة ان العمل على هذه الحملة انطلقت مع انطلاق موسم التخييم، حيث يكثر استخدام الفهم للشواء وكذلك مع تغير الظروف المناخية وبدء رحلات الكشتة في المناطق البرية. ولفتت المصادر الى ان الحملة تتضمن عددا من الفيديوهات التوعوية والبروشورات والسكتشات التوضيحية التي توضح للمواطنين والمقيمين كيفية التخلص من المواد المتبقية بعد عمليات الشواء.



وتوضح الحملة كيفية تبريد الفحم عن طريق اطفائه بالماء بعد الانتهاء من عملية الشواء ثم الانتظار لمدة كافية وبعدها وضعه في الاكياس المخصصة والتخلص منها في الحاويات. واوضحت المصادر انه من الافضل عدم دفن الفحم والرماد في التربة الصحراوية لما لذلك من ضرر بيئي كبير على البيئة البرية والتأكد من انطفاء الفحم بالكامل حرصا على السلامة العامة.