دارين العلي



اختتم السفير الإيطالي لدى البلاد كارلو بالدوتشي أمس النسخة السادسة من «أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم» بالكويت، وذلك خلال حفل استقبال في منزله بحضور عدد من السفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي، وتم تنظيم الحفل بالتعاون مع «مطعم ريكاردو» بفندق شيراتون الكويت، وهو أقدم مطعم إيطالي بالكويت بقيادة الشيف التنفيذي سيموني مورو.



وتم خلال الحفل الإعلان عن كتاب «رحلة الطعام الإيطالي»، الذي يتضمن 50 طبقا مميزا، تم إعدادها من قبل السفارة الإيطالية بالكويت بالتعاون مع «إيتاليا سكويزيتا» للضيوف.



ورحب السفير الإيطالي بالحضور، مشيرا الى ان أسبوع المطبخ الإيطالي تميز بسلسلة من الفعاليات التي تروج للمنتجات الغذائية الإيطالية في البلاد، مبينا ان الكتاب الذي تم إصداره موجه لمن يحبون إيطاليا في الكويت، وهو ليس فقط كتابا مختصا للوصفات، ولكنه أيضا رفيق سفر للمسافرين من الكويت الى إيطاليا.



هذا، ووقعت السفارة خلال أسبوع المطبخ الإيطالي اتفاقية لإطلاق «أكاديمية الطعام» التي ستنظم دروسا وورش عمل للطهي الإيطالي، فضلا عن ندوات متخصصة حول التغذية وخصائص والمنتجات الغذائية الزراعة الإيطالية.



والجدير ذكره ان إحصاءات السفارة تشير إلى أن مبيعات التجزئة للمنتجات الغذائية الإيطالية قد زادت بنحو 25% خلال العامين الماضيين، حيث توفر المطاعم الإيطالية في الكويت المزيد من الخيارات للطلبات الخارجية، كما يضيف الموزعون منتجات إيطالية جديدة إلى السوق، بينما هناك عدد متزايد من الكويتيين الذين يجربون الأطباق الإيطالية في بيوتهم.



هذا، ويتخذ المطبخ الإيطالي توجها نحو التوعية وتعزيز الاستدامة الغذائية والذي كان الموضوع الرئيسي لموسم 2021 من الأسبوع الذي جمع بين الترويج للمنتجات الغذائية الإيطالية مع تعزيز النظام الغذائي المتوسطي كنموذج للتغذية ونمط حياة صحي ومستدام.