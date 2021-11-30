بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي مع سفيري الصين وأوكرانيا لدى البلاد، كل على حدة، العلاقات الثنائية بين بلديهما والكويت وآخر التطورات الاقليمية والدولية.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي، ان الشيخ حمد جابر العلي استقبل في مكتبه سفير جمهورية الصين الشعبية الصديقة لدى البلاد لي مينغ قانغ، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح والملحق العسكري الصيني العميد شيويه تشوان لاي، فيما حضر من إدارة آسيا بوزارة الخارجية المستشار خالد الياسين والملحق الديبلوماسي عمر اللقمان.



كما استقبل نائب وزير الدفاع سفير جمهورية اوكرانيا الصديقة لدى البلاد د.الكسندر بالانوتسا، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض اهم الامور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، اضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون والعمل بين البلدين الصديقين.



حضر اللقاء رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، وحضر من إدارة أوروبا بوزارة الخارجية المستشار نواف العنزي.