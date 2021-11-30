أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة عن إنجازه مشروع «مصرف العشيات 4» بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، حيث تم توزيع كوبونات مشتريات بالإضافة إلى مواد غذائية على 20 ألف فرد من الأسر المتعففة والمحتاجة.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري في بيان صحافي إن مشروع مصرف «العشيات 4» نجح في توزيع كوبونات مشتريات ومواد غذائية لنحو 20 ألف مستفيد من الأسر المتعففة بتمويل من مصرف العشيات في الأمانة العامة للأوقاف.



وأضاف الأنصاري ان التعاون بين البنك الكويتي للطعام وأمانة الأوقاف وثيق ومتين وقائم على أسس صحيحة هدفها الخير للجميع، وهذا المشروع الخيري المميز يوفر المأكل والمشرب للأسر المحتاجة. وأوضح أن تقديم المساعدات تم من خلال قاعدة بيانات لدى البنك يتم تحديثها باستمرار لإضافة المتعففين والأسر المحتاجة.



وأكد الأنصاري حرص البنك على العمل المؤسسي من خلال عمل خطة شاملة لمشروع «العشيات 4» تضم آلية التنفيذ وطرق التوزيع للأسر المحتاجة، لافتا إلى أنه من أضخم المشاريع الخيرية التي نفذها بالتعاون مع جهة حكومية لخدمة العمل الخيري في الكويت.



ولفت إلى أن البنك يرفع شعار «العالم بلا جوع من بلد الإنسانية» لتكون الكويت في صدارة العمل الإنساني على الدوام، وتأكيدا لاستمرار نهجها في خدمة قضايا الإنسانية حول العالم باعتبارها مركزا للعمل الإنساني. ويمتلك بنك الطعام فريقا متكاملا لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم من خلال www.kuwaitfoodbank.org بهدف تلبية جميع متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم اليومية.