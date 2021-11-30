هادي العنزي



بحضور 13 لاعبا وغياب 8 لاعبين لأسباب مختلفة، انطلقت تحضيرات منتخبنا الوطني لكرة السلة في مرحلتها الأولى بقيادة المدير الفني عادل التلاتلي، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 9 إلى 19 يناير المقبل.



وتستمر تحضيرات الأزرق المحلية حتى الرابع عشر من ديسمبر المقبل، حيث سيغادر إلى تركيا لإقامة معسكر خارجي لمدة 20 يوما على أن يلعب خلاله عددا من المباريات الودية.



ومنعت الإصابة حمد عدنان، ومشاري بودهوم من التدريبات، فيما اعتذر عن عدم الحضور ليوم واحد فقط كل من: محمد عدنان، وعبدالرحمن السهو، وناصر الهجرس، ومساعد العتيبي، وعلي الهدهود، بينما سيلتحق صالح اليوسف بالفريق بدءا من الأسبوع المقبل لسفره خارج البلاد للعلاج.



من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة خليل الطاهر لـ«الأنباء» أن مجلس إدارة الاتحاد سخر جميع الامكانات لتحضير الأزرق بأفضل طريقة ممكنة لخوض منافسات الدورة الخليجية، وقد جاءت البداية جيدة، ونأمل أن تشهد التدريبات حضور جميع اللاعبين في اليومين القادمين، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مرحلة الإعداد المحلية الأولى.



وقال ان الاتحاد ينسق وبشكل دائم مع اللجنة الأولمبية والهيئة العامة للرياضة لأجل مشاركة فاعلة وإيجابية في الدورة الخليجية، واستضافة البطولات الكبيرة ليست غريبة على الكويت، ولديها تاريخ طويل ومتميز بحسن الاستضافة وتحقيق النجاحات.



من جانبه، أشاد التونسي عادل التلاتلي بالروح العالية التي شهدها التدريب الأول للمنتخب، مقدرا الغيابات التي شهدها اليوم الأول، وقال لـ «الأنباء»: «ان برنامج الأزرق يمتد الى يوليو المقبل، حيث ستكون البداية عبر المشاركة في دورة الألعاب الخليجية، ثم التحضير للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تمتد لعام كامل، ويشارك فيها 17 منتخبا آسيويا»، متوقعا منافسة قوية في دورة الخليج المقبلة على المراكز الثلاثة الأولى وخاصة من قبل منتخبي السعودية والبحرين، مشددا على أن الانضباط في الحضور والجدية بالتدريبات، أولوية قصوى لتمثيل كرة السلة الكويتية بأفضل صورة ممكنة.