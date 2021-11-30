تطلق قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الدورة الـ 13 من برنامج «منشد الشارقة» الذي تخصص منذ 15 عاما في اكتشاف وتقديم الموهوبين في فن الإنشاد من مختلف الدول العربية، والذي يقدم في كل دورة كوكبة من نجوم الفن الهادف الذين نشروا الإنشاد في أوساط الجمهور وعززوا من مكانة هذا اللون الفني الجميل وجعلوه حاضرا بشكل أكبر في الذائقة المعاصرة.



ويدشن البرنامج الذي انطلقت أولى دوراته عام 2006 دورته الجديدة باختبارات الأداء لانتقاء المواهب المتميزة في الإنشاد، ويستقبل المتقدمين للمشاركة في الموسم القادم بين 18 ديسمبر و1 يناير في كل من الإمارات والسعودية والمغرب ومصر والأردن والجزائر، إضافة على إمكانية التقدم لاختبارات الأداء عبر الإنترنت بين 18 ديسمبر و2 يناير عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج: http://www.munshidsharjah.ae/.



وكشفت إدارة البرنامج أن آليات اختبار المتقدمين في الدول المعلن عنها تجري وفق تقليد سنوي صار عرفا من أعراف دورات «منشد الشارقة»، ويتمثل في إيكال مهمة التحكيم وانتقاء الأصوات المرشحة للاشتراك في الدورة المقبلة لنجوم الإنشاد الذين سبق أن حصلوا على لقب البرنامج في دوراته السابقة.



وحول الدورة الـ 13 من البرنامج قال مدير قناة الشارقة سالم علي الغيثي: «أصبح «منشد الشارقة» ومواسمه المتوالية علامة من علامات قناة الشارقة، وننظر إليه باعتباره حدثا سنويا يتجاوز كونه مجرد برنامج، خاصة ان المواهب التي قدمها منذ دورته الأولى شقت طريقها وحققت لنفسها حضورا في ساحة الفن الهادف، ونقلت فن الإنشاد من خانة الجمهور المحب لهذا اللون إلى دائرة أوسع في العالم العربي».



وأضاف: «نستطيع القول إن برنامج «منشد الشارقة» نجح في تحقيق الهدف الذي انطلق لأجله، تماشيا مع مشروع إمارة الشارقة الحضاري الذي يضع الارتقاء بثقافة ووعي المجتمع ضمن الأولويات، تجسيدا لرؤى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، الذي انطلق البرنامج بتوجيهات من سموه، خدمة لرقي الفن وتأطيره بأهداف تسمو بالذائقة العامة وتنمي الوعي بالقيم وبالرسائل التي تنقلها الفنون على اختلافها».



وكما في كل موسم وعقب مرحلة اختيار المشاركين، يستهل البرنامج سلسلة حلقاته التي يقدمها للجمهور بـ «يوميات منشد الشارقة» التي تنقل للمشاهدين مواقف ومشاهد جرى تصويرها خلال مرحلة اختبارات الأداء، والتي تضع الجمهور أمام تفاصيل من حياة المنشدين خلال التحضير والتمارين الإنشادية وغيرها من الأحداث التي ترصدها كاميرا البرنامج وراء الكواليس.



وسيكون الجمهور على موعد مع حلقات مشوقة ترصد التنافس بين المنشدين المتأهلين لمسابقة منشد الشارقة، الذي يقدم كل عام نخبة من المواهب الإنشادية المتميزة في التعبير عن تنوع فنون الإنشاد في الوطن العربي، من خلال تنقل المتسابقين بين مقامات وألحان وقصائد وموشحات تعالج موضوعات أصيلة، ترتقي بالوجدان وتهذب الأرواح وتطرب النفوس التواقة للفن الهادف والكلمة التي تبني القيم.