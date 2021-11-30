أقصت روسيا حاملة اللقب إسبانيا من كأس ديفيز للتنس، فارضة مواجهة مع السويد في ربع النهائي، فيما تأهلت صربيا ونجمها نوفاك ديوكوفيتش بجائزة ترضية.



ويلتقي في ربع النهائي إيطاليا مع كرواتيا في تورينو، وبريطانيا مع ألمانيا اليوم في إنسبروك، ثم الأربعاء والخميس صربيا مع كازاخستان وروسيا مع السويد في مدريد. تستضيف بعدها العاصمة الإسبانية نصف النهائي والنهائي.



وكانت بطولة العام الماضي قد ألغيت بسبب تداعيات فيروس كورونا. وتحمل الولايات المتحدة الرقم القياسي بعدد الألقاب (32)، أمام أستراليا (28) وكل من فرنسا وبريطانيا (10).



وحسمت مواجهة روسيا وإسبانيا في وقت متأخر من ليل أمس الأول في مدريد أمام نحو تسعة آلاف متفرج، بعد فوز أصلان كاراتسيف وأندري روبليف المصنف خامسا عالميا على مارسيل غرانويرس وفيليسيانو لوبيس 4-6 و6-2 و6-4 في الزوجي ضمن المجموعة الأولى.