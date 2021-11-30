أعلن نادي هرتا برلين الذي يحتل المركز الـ 14 في الدوري الألماني لكرة القدم، عن إقالة مدربه المجري بال دارداي واستبداله بالتركي تايفون كوركوت.



وجاء قرار التخلي عن المجري الذي عاد لتدريب نادي العاصمة في يناير الماضي خلفا لبرونو لاباديا، بعد فشل الفريق في تحقيق الفوز لأربع مراحل متتالية في الدوري المحلي، آخرها التعادل السبت على أرضه مع أوغسبورغ 1-1 وبينها الخسارة أمام الجار أونيون برلين الأسبوع الماضي 0-2.



وهذه المرة الثانية التي يختبر فيها ابن الـ45 عاما الإقالة من منصبه مع هرتا برلين الذي تعاقد معه لأول مرة عام 2015 ثم أقاله في نهاية موسم 2018-2019، قبل أن يعيده الى النادي في 2020 من بوابة فريق الشباب.



وسيحل كوركوت (47 عاما) بدلا من دارداي بعقد حتى نهاية الموسم الحالي في أول مهمة له منذ ثلاثة أعوام، وتحديدا منذ إقالته من شتوتغارت في أكتوبر 2018.