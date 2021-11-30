قال الفلكي عادل السعدون، إن يوم السابع من ديسمبر 2021 يصادف دخول موسم المربعانية وهو أحد 12 موسما خلال السنة.

وأضاف السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، أن المربعانية لأنها تتكون من 39 يوما (حوالي 40 يوما) تبدأ في 7 ديسمبر وتنتهي في 14 يناير موضحا أن المربعانية تنقسم إلى فترتين الأولى تتكون من 20 يوما حتى 27 ديسمبر والثانية من 28 ديسمبر حتى 14 فبراير.

وذكر أنه في الفترة الثانية يكون الجو باردا أكثر من الفترة الأولى ويكون البرد بها قارسا وتصل درجات الحرارة أحيانا إلى الصفر المئوي.

وبين أنه تتخلل المربعانية أيام رطبة باردة خلال الصباح المبكر ويكون متوسط درجات الحرارة الدنيا في اليوم 8 درجات لكن بعض الأيام تنخفض إلى الصفر وأحيانا تهب الرياح الشمالية الغربية السريعة التي تسبب زيادة في برودة الجو ومصدرها من المناطق الروسية وسيبيريا الباردة ومن أوروبا.

وأفاد بأن هناك سببا رئيسيا لانخفاض درجات الحرارة خلال المربعانية وهو بسبب قصر النهار وطول الليل كذلك ميلان الشمس وانخفاض ارتفاعها عن الأفق الجنوبي بحيث تصل إلى 37 درجة مما يتسسب في أن تكون حرارتها أضعف مما تكون في أيام الصيف.

وقال السعدون إن أنواء المربعانية هي ثلاثة من برج العقرب أولها نجوم الاكليل على رأس العقرب تظهر في الفجر بتاريخ 7 ديسمبر وثانيها القلب وهو نجم الأحيمر النجم الرئيسي في العقرب ويظهر في 20 ديسمبر وثالثها الشولة وهي مجموعة نجوم تبدو كأنها ذيل العقرب وعلى رأسها ابرة العقرب وتظهر في الثاني من يناير.

وبين أن المربعانية "ستدخل ومعظم الأراضي الكويتية لم تحصل كفايتها من مياه الأمطار هذا العام وليس هناك حتى الآن مؤشر ينبئ بقدوم ربيع مزدهر أول موسم سهيل كان في 24 أغسطس ثم الوسم ومربعانية الشتاء والشبط والعقارب والحميمين والذراعين والثريا والتويبع والجوزاء والمرزم وآخرها موسم الكليبين الذي ينتهي في 23 أغسطس.