اختار قاموس "ميريام وبستر" الأميركي الشهير على الإنترنت كلمة "فاكسين" ("لقاح" بالإنكليزية) كلمة عام 2021 كونها تحولت من مجرد علاج رئيسي لجائحة كوفيد-19 إلى "حجة سياسية ومصدر للانقسام".

وعلّل القاموس في بيان قراره معتبراً أن "قلّة من الكلمات هي التي تستطيع التعبير عن الكثير خلال فترة من الزمن".

وأضاف أن "كلمة لقاح عنت أكثر بكثير من الطب عام 2021. فهي رمزت في نظر كثر إلى إمكان العودة إلى حياة ما قبل الجائحة، لكنها كانت أيضاً محور المناقشات تتعلق بالخيارات الشخصية، والانتماء السياسي، والأنظمة المهنية، والسلامة في المدارس وعدم المساواة في الصحة وغير ذلك الكثير".

وأوضح القاموس أن "استخدام لقاح يثير استجابة مناعية بطريقة جديدة كلياً دفع +ميريام وبستر+ على مراجعة تعريفه للكلمة وتوسيعه" في ايار/مايو الفائت.

وزادت عمليات البحث على الإنترنت عن كلمة "لقاح" بنسبة 601 في المئة بين عامي 2020 و2021 ، و 1048 في المئة بين عامي 2019 و 2021.