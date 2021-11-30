قال ألبرت بورلا كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة فايزر إن الشركة ستعرف في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كيف يمكن للقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) أن يصمد في مواجهة متحور أوميكرون الجديد، وإنه حتى في أسوأ سيناريو فإنه يتوقع أن تحتفظ به الصيغة الحالية ببعض الفعالية ضد السلالة شديدة المتحور ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بورلا قوله في برنامج "ميزان القوى مع "ديفيد ويستين" على تليفزيون بلومبرج :" تجري الشركة حاليا اختبارات معملية لمعرفة كيف يمكن للأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح الحالي أن تعمل ضد السلالة المتحورة الجديدة ".

وأضاف بورلا ، إن هذه الدراسات سوف تؤدي إلى نتائج في غضون أسابيع ،مؤكدا أنه من غير المرجح أن يتفادى المتحور الجديد بشكل كامل تأثير اللقاح ، الذي انتجته شركة فايزر بالتعاون مع شركة بيونتيك".