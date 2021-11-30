قال خبراء طبيون إن تكتيكات الصين لمنع الحالات الوافدة وعودة ظهور الحالات المحلية العدوى مازالت فعالة لمتحور أميكرون لفيروس كورونا الجديد.

وكشف الخبراء في مؤتمر صحفي عقدته لجنة الصحة الوطنية، أن المركز الصيني للوقاية من الوباء والسيطرة عليه خصص أسلوبا لاختبار الحمض النووي يستهدف المتحور الجديد، ويواصل مراقبة تسلسل الجينوم للحالات الوافدة المحتملة.

وفي مواجهة المتحور الجديد، دعا الخبراء أيضا عامة الناس، بما فيهم من حصلوا على جرعات اللقاح بشكل كامل، ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وخلال الترانزيت، والقيام بملاحظة الحالة الصحية لأنفسهم، وتقليل السفر الداخلي وإلى الخارج غير الضروري