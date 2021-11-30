قال مركز جاماليا الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا إنه شرع في تطوير نسخة جديدة من لقاح (سبوتنيك)، تم تكييفها لاستهداف متحور (أوميكرون) لفيروس كورونا الجديد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقال مركز جماليا في بيان إنه يدرس ما إذا كان لقاحا (سبوتنيك في) و(سبوتنيك لايت) اللذان طورهما المركز، يمكنهما تحييد متحور (أوميكرون)، كما يعتقد المركز.

وإذا كانت هناك حاجة إلى تعديل، فمن الممكن أن يكون الإصدار الجديد من لقاح (سبوتنيك أوميكرون) جاهزا للإنتاج الضخم في غضون 45 يوما، على أمل أن تدخل كمية كبيرة من الجرعات المعززة للقاح (سبوتنيك أوميكرون) الأسواق الدولية في أوائل العام المقبل.