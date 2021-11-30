أبلغت شركة "جلاكسو سميث كلاين" المستثمرين بأنها تستهدف تطوير علاج لمرض نقص المناعة البشرية "اتش اي في" (الايدز) بحلول 2030، في الوقت الذي تحدد فيه الشركة مستقبلها قبل انقسامها إلى شركتين في العام المقبل.

ونقلت وكالة بومبرج للأنباء عن كيمبرلي سميث، رئيسة وحدة الأبحاث والتطوير في شركة "في اي اي في هيلثكير"، ذراع شركة جلاكسو لعلاج مرض نقص المناعة، قولها للمستثمرين في عرض تقديمي عن عمل الشركة "هدفنا النهائي هو دائما تطوير علاج لمرض نقص المناعة البشرية اتش اي في".

كان هذا الهدف من بين عدة أهداف أخرى تم تحديدها خلال الاجتماع، وهو ومن بين اجتماعات متعددة للمستثمرين مع استعداد الشركة لتقسيم وحدتها الاستهلاكية في عام .2022 وقد حددت شركة جلاكسو طموحاتها طويلة المدى بالنسبة لمرض نقص المناعة أمام حملة الأسهم وحاولت تبديد المخاوف بشأن انتهاء براءة اختراع أحد عقاقيرها المهمة الخاصة بنقص المناعة وهو عقار " دولوتجرافير" في عام .2029 وقالت سميث إن العقار الذي تتطلع إليه الشركة كعلاج محتمل للمرض من المقرر أن يدخل في التجارب البشرية العام المقبل.

وتتعرض شركة جلاكسو لضغوط لتحسين وضعها بعد تراجع سعر سهمها لسنوات، كما تركتها استراتيجية غير متسقة متراجعة عن منافسيها، خاصة نظيرتها البريطانية "أسترازينيكا".