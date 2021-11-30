فتحت سريلانكا تحقيقا في سلسلة من الانفجارات المرتبطة بأسطوانات الغاز النفطي المسال (غاز الطهي المنزلي)، والتي وقعت على مدار الأسبوعين الماضيين، بحسب ما قاله وزير اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 20 حادثا من هذا النوع، دون أن ترد تقارير عن حدوث إصابات.

وتم الإبلاغ عن عشرة انفجارات أمس الاثنين فقط. وألحقت الانفجارات أضرارا بمُنظِمات الأسطوانات والخراطيم، والمواقد. ومع ذلك، ظلت الأسطوانات نفسها سليمة في جميع الحوادث التي تم الإبلاغ عنها حتى الآن.

وأثارت الانفجارات قلقا واسعا بين الناس.

وقال وزير شؤون المستهلك، لاسانثا ألاجياوانا، أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إنه تم تشكيل فريق من خبراء الجامعة للتحقيق في الحوادث.

واتهمت المعارضة موردي الغاز بتغيير تركيبة الغازات بالأسطوانات، مما ينجم عنه زيادة الضغط على الصمامات المسببة للانفجارات.

وقال عضو البرلمان مجيب الرحمن: "تلقينا تقارير تفيد بأن محتوى الأسطوانات، 70% من البيوتان و30% من البروبان، قد تم تغييره إلى 50% من كل نوع، ما تسبب في ضغط إضافي في الأسطوانات".

وأعرب المستهلكون عن مخاوفهم، واتخذوا احتياطاتهم الخاصة، مثل تركيب الأسطوانات في أماكن مفتوحة أو فصل الأسطوانة عن الموقد خلال الليل.