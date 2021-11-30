قفزت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول، مرتدة عن هبوط في الشهر السابق، مع إقبال المشترين على شراء العقارات وسط توقعات بارتفاع أسعار الرهون العقارية.

وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة، على أساس العقود الموقعة، ارتفع 7.5 بالمئة الشهر الماضي إلى 125.2 .

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن عقود الشراء، التي تصبح مبيعات بعد شهر أو شهرين، سترتفع 0.9 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

وعلى أساس سنوي تراجعت عقود شراء المساكن القائمة 1.4 بالمئة الشهر الماضي. وأدى نقص في المعروض من العقارات إلى نمو في خانة العشرات لأسعار المساكن في أكبر اقتصاد في العالم.