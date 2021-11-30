ذكرت وسائل إعلام برازيلية أن أكثر من ست مدن في البلاد ألغت أو رفضت التخطيط لتنظيم حفلاتها التقليدية بليلة رأس السنة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وذكرت بوابة "جي 1" الإخبارية أن سلفادور وفورتاليزا وبيلو هوريزونتي وفلورانوبوليس من بين مدن اتخذت تلك الخطوة، وساهمت إمكانية حدوث ارتفاع في الإصابات والوفيات الناجمة عن المتحور الجديد "أوميكرون" في اتخاذ تلك القرارات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة ، أوميكرون ، الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب أفريقيا، على أنه متحور مثير للقلق وقالت امس الاثنين ان الخطر العالمى الناجم عنه " مرتفع للغاية " .

وتحقق السلطات فيما إذا كان راكب وصل إلى ساو باولو قادما من جنوب أفريقيا يوم السبت وثبت اصابته بكوفيد - 19 يحمل متحور "أوميكرون".

وبدأت الحكومة البرازيلية في فرض قيود على الوافدين جوا من المنطقة يوم الاثنين.

وتم تسجيل أكثر من 22 مليون حالة إصابة بالفيروس في البرازيل منذ بدء الجائحة. كما سجلت البلاد أكثر من 614 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد.19-