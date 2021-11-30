يستضيف الأردن في الأول من ديسمبر المقبل، المؤتمر الأوروبي العربي الأول لأمن الحدود، الذي تنظمه الوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب (AIMC)، التابع لجامعة الدول العربية، وبالتنسيق مع مديرية الأمن العام.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن المؤتمر يتضمن مشاركة نحو 100 مشارك من كبار ممثلي سلطات الحدود من 44 دولة من الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، بالإضافة إلى هيئات من الاتحاد الأوروبي ذات الصلة، بما في ذلك المفوضية الأوروبية وممثلين عن الإنتربول، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للهجرة والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.

ويأتي عقد المؤتمر بهدف تطوير حوار حول أمن الحدود ومنع ومكافحة تهريب المهاجرين، والإتجار بالبشر، والجريمة عبر الحدود، والإرهاب، كما سيسلط المؤتمر الضوء على أهمية بناء الثقة وتوسيع الشبكات بين سلطات الحدود في المنطقتين، لا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع التحديات المشتركة.