انخفض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في تشرين أول/أكتوبر بأكبر مقدار منذ 18 شهرا، في أحدث مؤشر على تباطؤ زخم الانتعاش الاقتصادي.

وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 9ر1% في تشرين أول/أكتوبر على أساس شهري، في زيادة عن نسبة انخفاضه في أيلول/سبتمبر البالغة 1ر1%، وفقا لما نقتله وكالة يونهاب للأنباء عن بيانات هيئة الإحصائيات الكورية.

ويمثل هذا أكبر انخفاض على أساس شهري منذ نيسان/أبريل عام 2020، عندما سجل الناتج الصناعي انخفاضا بنسبة 2%.

أما على أساس سنوي، فتمثل قراءة تشرين أول/أكتوبر ارتفاعا بنسبة 8ر4%مقارنة بالعام الماضي.

وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، للشهر الثاني على التوالي في تشرين أول/أكتوبر، مع زيادة النشاط الاقتصادي وسط تسارع وتيرة اللقاحات، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2ر0%على أساس شهري في تشرين أول/أكتوبر، مقارنة بزيادة نسبتها 4ر2%على أساس شهري أيضا في أيلول/سبتمبر.