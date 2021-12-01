هادي العنزي



تجاوز العربي عقبة الساحل في دوري الدرجة الأولى لكرة السلة بعدما تغلب عليه 85-63 نقطة، رافعا رصيده إلى 7 نقاط في قمة الترتيب، بالتساوي مع اليرموك، فيما حل الساحل في المركز الرابع بـ 5 نقاط متساويا مع الصليبخات الذي خسر بدوره من النصر 103-81 في المواجهة التي جمعت الفريقين على صالة الاتحاد أمس الأول، وتمكن النصر من التقدم إلى المركز الثالث برصيد 6 نقاط.



جاءت مواجهة العربي والساحل بأفضلية مطلقة للأخضر، تسيدها لاعبوه منذ الربع الأول (18-12) حتى نهاية المواجهة، ولم يتركوا لخصمهم فرصة الاقتراب وتقليص فارق النقاط، وأنهوا النصف الأول من المواجهة بنتيجة مضاعفة (46-23)، وحافظوا على فارق النقاط، مع أفضلية نسبية للساحل في الربع الثالث الذي خرج متقدما بـ 22 نقطة مقابل 17 للأخضر، لكن الساحل عاد إلى التراجع مجددا في الربع الأخير الحاسم ليحسمه العربي في مصلحته 22-18.