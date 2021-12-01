يحيى حميدان



يحاول الجهازان الإداري والفني بفريق الكرة بنادي التضامن رفع الروح المعنوية للاعبين قبل لقاء اليرموك بعد غد الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من دوري stc الممتاز.



وستكون صفوف «العنيد» مكتملة لهذه المواجهة باستثناء غياب الظهير الأيمن عبدالله مسامح لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام الكويت (0-1).



وأكد عضو مجلس إدارة نادي التضامن رئيس جهاز الكرة فهد دابس، في حديث خاص مع «الأنباء»، أن اللاعبين يمتلكون العزيمة والإصرار لتحقيق الانتصار الأول في الدوري من بوابة اليرموك، معتبرا أن المنافس لن يكون سهلا حسبما شاهدناه في أول جولتين، وعلينا الاستعداد بكامل طاقتنا لنيل ما نريد وهو الفوز ولا شيء سواه بعد تعثرنا في الجولتين الأوليين بفعل عوامل خارجة عن إرادتنا رغم تقديم اللاعبين مستويات طيبة.



وأشار دابس إلى أن المراحل الأولى من مسابقة الدوري الممتاز دائما ما تكون صعبة وعلى من يريد الحصول على مركز آمن تحقيق أكبر قدر ممكن من النقاط، مؤكدا أن جميع الفرق في الوقت الحالي صعبة ولا يمكن الاستهانة بها.