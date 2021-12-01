أسامة المنصور



تشهد العاصمة العمانية مسقط ختام بطولة الشرق الأوسط للراليات 2021، حيث يمثل رالي عمان الدولي والمزمع انطلاقه في تمام الساعة 6 من مساء الخميس والذي يستمر حتى مساء السبت نهاية الموسم الحالي الذي غاب عنه رالي الكويت الدولي بسبب ظروف الشحن الخاصة بالسيارات المشاركة. ويتمتع رالي عمان الدولي هذا العام بمشاركة 11 متسابقا يتقدمهم القطري ناصر العطية الفائز بـ 6 ألقاب في الرالي والمتصدر الحالي للبطولة وصاحب الـ 17 لقبا من عمر بطولة الشرق الأوسط للراليات المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات إذ يجلس بجانبه الملاح الفرنسي ماثيو بوميل على متن سيارة من نوع «فولكس واجن R5»، كما ستتضمن فعاليات الرالي الدولي تنظيم الجولة الثانية والثالثة من بطولة عمان للراليات المحلية.



من جانب آخر، أعلنت الجمعية العمانية للسيارات بصفتها المنظم للحدث أن الواجهة البحرية في منطقة القرم ستكون مقر الانطلاقة الرسمية للرالي، بمسافة إجمالية ستكون 629.21 كيلومترا موزعة على يومين.