أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» تعيينه كصانع سوق لأسهم كل من شركة لاند المتحدة العقارية «لاند»، وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية «كابلات»، حيث ستستفيد الشركتان من خدماته المتخصصة في صناعة السوق لتعزيز تداول أسهمهما في بورصة الكويت.



ومن خلال دوره كصانع سوق، سيساعد «المركز» شركتي لاند والخليج للكابلات والصناعات الكهربائية على زيادة حجم تداول أسهمهما، وتعزيز السيولة، وبالتالي المساهمة في نموهما واستقرارهما في السوق. وينتظر أن تسهم هذه الخطوة في تسهيل شراء وبيع أسهم الشركتين من قبل المستثمرين والتجار عبر تعزيز قدرتهم على الوصول إلى فرص التداول، والاستمرار في تقديم أسعار تنافسية وتوفير السيولة. وسيعمل «المركز» على خلق التوازن اللازم في حالة وجود عرض كبير للأسهم وانخفاض الطلب عليها، والعكس كذلك.



وبهذه المناسبة، قال مدير مساعد في إدارة أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في «المركز» عزام العتيبي: «نحن سعداء باختيار«المركز» لتقديم خدمات صناعة السوق لكل من شركة الأرض والخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، والذي يعكس ثقة السوق في قدرات المركز كمؤسسة رائدة ذات سجل حافل بالإنجازات في مجال تعظيم القيمة المقدمة للشركات والمتداولين على حد سواء، كما تؤكد الخطوة التزامنا بأفضل المعايير الدولية في خدمات صناعة السوق».