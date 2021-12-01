استحوذت مجموعة جي إف إتش المالية على محفظة من المكاتب الطبية في الولايات المتحدة بقيمة تبلغ نحو 200 مليون دولار، وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى بناء محفظة من الأصول المستقرة التي تتمتع بأساسيات قوية وطويلة الأمد وآفاق مستقبلية للنمو. وتتوزع محفظة المكاتب الطبية في سبع ولايات أميركية هي كارولاينا الشمالية، وكارولاينا الجنوبية، وجورجيا، ويوتاه، وويسكونسن، وأوهايو، وتكساس، وتتألف من 11 أصلا يتجاوز مجمل مساحتها 400 ألف قدم مربعة. وبذلك تساهم هذه الصفقة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في رفع قيمة محفظة الرعاية الصحية الأميركية التابعة للمجموعة إلى أكثر من 400 مليون دولار. وتشمل المكاتب الطبية عيادات خارجية مؤجرة مخصصة للخدمات الطبية ومزودة بمرافق تشمل المختبرات ومختلف الخدمات الطبية المساعدة. وتقع هذه العيادات غالبا على مقربة من المستشفيات الكبيرة وبالقرب من المجمعات السكنية وتشمل تخصصات طبية مختلفة مثل الأمراض الجلدية وطب الأطفال وغيرها من التخصصات التي لا تتطلب الإقامة في المستشفيات.



وتشمل المحفظة أصولا مؤجرة لبعض من كبرى المؤسسات في قطاع الرعاية الصحية الأميركي، بما في ذلك كليفلاند كلينك، ومركز تكساس إيه آند إم للعلوم الصحية، ونوفانت هيلث، ونظام سبارتانبروغ الإقليمي للرعاية الصحية، وتكساس هيلث ريسورسز، وبايلور سكوت آند وايت هيلث.



وتغطي الأصول مجموعة من قطاعات الرعاية المتخصصة وتتوزع في حرم المستشفيات أو بالقرب من المستشفيات مع قاعدة عملاء قوية في منطقة الجنوب الشرقي والغرب الأوسط والجنوب الغربي من الولايات المتحدة.



وتتمتع المحفظة بعقود إيجار متوسطة إلى طويلة المدى، حيث يبلغ متوسط عقود الإيجار فيها نحو 10 سنوات ولا يقل متوسط عقود الإيجار لأي من المستأجرين المنفردين عن مدة 4 سنوات، مما يسمح للمحفظة بالاستفادة من الاستقرار على المدى البعيد، بالإضافة إلى ارتفاع العوائد المحتمل.



ومن المتوقع أن يشهد سوق المكاتب الطبية نموا مستقرا في أعقاب جائحة كوفيد-19 بعد تحول كبير إلى العيادات الخارجية بهدف تقليل الضغوطات على أنظمة المستشفيات المنهكة. وقد ظهرت مرونة المكاتب الطبية بشكل واضح في نشاطات الاستثمار في معظم فترات العام الحالي.



وفي هذا السياق، قال نائل مصطفى، الرئيس المشارك للاستثمار - العقارات في جي إف إتش: «لقد أظهرت الجائحة مدى أهمية توافر خدمات العيادات الخارجية وزيادة الطلب المستمر على خدمات الرعاية الصحية، لذا فإننا نشهد إقبالا قويا من المستثمرين على قطاع المكاتب الطبية، وينعكس هذا التوجه بشكل واضح في الولايات المتحدة، حيث تصل نسبة الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 10% في معظم الدول المتطورة الأخرى».



وتضاعف حجم الاستثمار في المكاتب الطبية 4 مرات خلال العقد الماضي، حيث وصلت نسبة إتمام الصفقات على المكاتب الطبية إلى نحو 30% من إجمالي مبيعات المكاتب في الولايات المتحدة للعام المنتهي في مارس 2021.