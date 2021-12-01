أعلنت الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو)، عن تتويج نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة مشعل التنيب بالمركز الأول في جائزة التميز بقطاع الطيران في الشرق الأوسط لعام 2021، كقيادي متميز، وذلك خلال الحفل السنوي الخامس عشر لتوزيع الجوائز، والذي أقيم بمدينة دبي في 23 نوفمبر، والمنظم من قبل مجموعة (ITP).

وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الجوائز السنوية تمنح للأفراد والشركات الرائدة في قطاع الطيران بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك إقرارا من الجهة المانحة للجائزة بتفاني هذه الشركات والأفراد في إنجاز الأعمال المتميزة، حيث تتنافس على هذه الجوائز مؤسسات وشركات رائدة بالمنطقة وتقدم ترشيحاتها إلى لجنة التحكيم.

وفي هذا السياق، قال التنيب: «على الرغم من جائحة كورونا فإنه بفضل الله ومن ثم تعاون ودعم كل الجهات التي تتعامل معها الشركة في مجال تزويد الطائرات بالوقود وخصوصا العاملين في الشركة فقد استمرت عمليات الشركة وتقديم خدماتها بشكل متميز لكل عملائها مع الالتزام بجميع اللوائح الصحية الصادرة من الجهات الرسمية في الكويت».