باهي أحمد



كشفت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ان نصف الخدمات التي تتيحها المؤسسات الحكومية يتم تقديمها عبر الانترنت في الوقت الراهن، وتمتاز معظم الخدمات التي تقدمها الوزارات والهيئات المختلفة في الكويت بمستويات نضج عالية وصلت الى 63%، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين اتمام معاملاتهم عبر الانترنت مما يقلل الى حد كبير من الحاجة الى الذهاب شخصيا الى الجهة الحكومية للحصول على الخدمة، مشيرة الى ان الكويت قطعت خطوات كبيرة في تحسين مستوى نضج الحكومة الالكترونية في السنوات الخمس الماضية.



وقالت هيئة الاتصالات، في تقرير حديث حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إن معظم المؤسسات الحكومية في الكويت (نحو 69%) وضعت خطة رسمية للتحول الرقمي وشكلت نصف تلك المؤسسات فريقا مخصصا او متعدد الوظائف لتولي مسؤوليات التحول الرقمي وذلك من أجل قيادة تلك الجهود، كما تمتلك 80% من تلك المؤسسات مراكز بيانات واعتمد ثلثاها على خدمة الحوسبة السحابية العامة، وقد وضعت معظم المؤسسات الحكومية 82% سياسات للعمل من المنزل عن بُعد.



ورغم تلك الطفرة التي شهدتها المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي إلا ان هيئة الاتصالات لم تخف تحديات التحول الرقمي في الكويت والتي رصدتها في نقص الموظفين المهرة والحاجة إلى الابتعاد عن النظم القديمة، حيث يزيد عمر ثلث نظم المعلومات الأساسية في المؤسسات الحكومية على 10 سنوات.



وقالت ان جائحة كورونا أجبرت المؤسسات الحكومية في الكويت على اتخاذ تدابير سريعة ومبتكرة لإدارة التحديات الاستثنائية في قطاع الصحة والسفر والسلامة العامة، تشتمل بعض المبادرات الرقمية الرئيسية على تطبيق «شلونك» المعني بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين في ظل جائحة «كوفيد-19» وإدارة شؤون المرضى والمساعدة الطبية عن بعد، وتطبيق «هويتي» المعني بتحديد الهوية الرقمية والذي أتاح الوصول بسهولة وأمان إلى مختلف الخدمات الإلكترونية أثناء الجائحة، وتطبيق «مناعة» لإدارة التطعيم ومنصة «مسافر» لإدارة السفر.



إلى ذلك، تناول التقرير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المخصصة لأغراض التعلم، حيث قال ان استخدام تقنية المعلومات والاتصالات بصفتها أداة مساعدة في التعلم والتعليم في الكويت، حيث يتمتع 58% من الطلاب بخدمة الاتصال بالإنترنت داخل المدرسة، وتستخدم الغالبية العظمى من المؤسسات 94% من أجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة لأغراض تعليمية، ويشيع استخدام اللوحات الذكية، حيث يستخدم أكثر من نصف المؤسسات التعليمية الوسائل التقنية في التعليم، ويبلغ متوسط توافر أجهزة الكمبيوتر في الكويت جهاز كمبيوتر واحد لكل 5 طلاب، وقد ارتفعت تلك النسبة من كمبيوتر واحد لكل ثمانية طلاب في عام 2015، ووفرت معظم المؤسسات التعليمية مرافق التعلم عن بعد لتمكين التعلم أثناء جائحة «كوفيد-19»، وتعد فصول البث المباشر الطريقة الأكثر شيوعا للتعلم عبر الإنترنت، كما أن Microsoft Teams هي الأداة الأكثر استخداما.



على صعيد آخر، قال التقرير ان الكويت قطعت خطوات كبيرة في تحسين نضج الحكومة الإلكترونية، وهو ما أشار إليه استبيان الأمم المتحدة لتنمية الحكومات الإلكترونية لعام 2020، حيث حسنت الدولة ترتيبها لتحتل المركز السادس والأربعين عالميا من بين 193 دولة تم قياسها ووصلت إلى مجموعة مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومات الإلكترونية المرتفع للغاية لأول مرة في تاريخها في عام 2020، تحتل الكويت المرتبة 18 على مؤشر المشاركة الإلكترونية، وهو مؤشر يقيس مدى إشراك المواطنين من خلال الاتصالات وتقنية المعلومات في وضع السياسات وصنع القرار وتصميم الخدمات وتقديمها من أجل جعلها تشاركية وشاملة وقابلة للتداول.