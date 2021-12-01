334362 حالة تم إنهاء العزل المنزلي لها منذ مايو 2020 بعد انقضاء المدة 10 أيام

نجاح تطبيق بروتوكول العزل المنزلي يجعلنا أكثر استعداداً وثقة لمواجهة أي وباء بالمستقبل

إجمالي الحالات المحولة للمستشفيات عند أول زيارة لمراكز «كوفيد - 19» بلغ 9741 حالة

أغلب الإصابات التي تحدث في العالم حالياً هي لدى غير المحصنين ويجب الحذر وعدم التهاون

النسبة العالية من التطعيم أوصلتنا إلى قلة الإصابات وخلو أسرّة العناية المركزة بالمستشفيات

عبدالكريم العبدالله

أعلنت المنسق العام لبروتوكول العزل المنزلي لمراكز «كوفيد-19» د.هدى الغريب عن إغلاق جميع مراكز «كوفيد-19» في المناطق الصحية التي كانت تستقبل المصابين بفيروس كورونا، والابقاء على مركز ابو فطيرة الصحي ليستقبل جميع حالات «كوفيد-19» على مستوى الكويت، وذلك بعد انحسار الحالات في الكويت ولله الحمد وزيادة وتيرة التطعيم.



وذكرت د.الغريب، في حوار خاص مع «الأنباء»، ان عدد الحالات التي تم انهاء العزل المنزلي لها واستخرجت لها شهادة انهاء العزل بلغ 334362 منذ مايو 2020 حتى اليوم بعد انقضاء المدة 10 ايام، مشيرة في الوقت ذاته الى أن اجمالي الحالات المحولة للمستشفيات عند أول زيارة لمراكز «كوفيد-19» بلغ 9741 حالة. وعن موجات الفيروس في العالم والتحولات الجديدة، أكدت د.الغريب على أن تجربة تطبيق بروتوكول العزل المنزلي ونجاحه جعلنا اكثر استعدادا وثقة لمواجهة اي وباء بالمستقبل، داعية الى تضافر الجهود لمحاربة المعلومات الخاطئة المرتبطة بفيروس كورونا واللقاح الخاص به ورفع ثقة المواطن بالخدمات المقدمة والمبذولة من قبل الجيش الابيض والتأكيد على أهمية الحذر وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، كل ذلك وغيره من الأمور التي تطرقت إليها الغريب خلال اللقاء، تفاصيلها في السطور التالية:



بداية، ما مصير مراكز «كوفيد-19» في المناطق الصحية بعد تناقص أعداد المصابين ومن يتلقون العلاج؟



٭ لله الحمد تم اغلاق جميع مراكز «كوفيد-19» في المناطق الصحية والابقاء فقط على مركز واحد وهو مركز ابوفطيرة الصحي ليستقبل جميع حالات «كوفيد-19» على مستوى الكويت، ويأتي هذا بعد انحسار الحالات في الكويت ولله الحمد وزيادة وتيرة التطعيم.



وأود هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أبطال الجيش الأبيض وجميع العاملين بمراكز «كوفيد-19» الذين شاركوا في مواجهة الجائحة وأوصلونا بعد الله الى ما نحن فيه الآن، كما أشكر قيادات وزارة الصحة وعلى رأسهم وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا والوكيل المساعد للشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري والوكلاء المساعدون والمديرون ورؤساء الرعاية الصحية وكل من شارك في مواجهة هذه الجائحة.



العزل المنزلي



حدثينا عن بداية مراكز «كوفيد-19» في المناطق الصحية؟



٭ تم تحديث استراتيجية وزارة الصحة واعتماد سياسة العزل المنزلي للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بتاريخ 25/5/2020 وذلك لمتابعة مرضى «كوفيد-19» بشكل آمن لضمان سلامتهم، كما تم اعتماد البروتوكول الخاص بتنظيم العمل وشرح المهام، ومن ثم تم اعتماد السياسة الخاصة بالابلاغ عن المصابين نتيجة المسحة الايجابية عن طريق خدمة الرسائل النصية وتوجيههم الى مراكز «كوفيد-19»، حيث تم في وقتها تخصيص 10 مراكز صحية بواقع مركزين في كل منطقة صحية لمتابعة الحالات اثناء العزل المنزلي بعد عمل اقرار وتعهد للمصاب بالالتزام بإجراءات العزل المنزلي وتطبيق «شلونك» وتوزيع بروشور وارشادات العزل المنزلي.



ومن هم اعضاء فريق مراكز «كوفيد-19»؟



٭ يتكون فريق العمل من منسقي المناطق الصحية حيث يوجد منسق لكل منطقة صحية يعمل كحلقة الوصل بين المناطق الصحية ووزارة الصحية ورؤساء لمراكز «كوفيد-19» واطباء مدربين وفريق من الهيئة التمريضية وفنيي المختبر وفاصدي الدم والصيادلة وفنيي الصيدلة وفنيي الاشعة والاداريين وعمال التنظيف.



كيف يتم استقبال المريض في المركز؟



٭ يتم استقبال المريض بعد التأكد من وصول رسالة sms له ويتم فحص العلامات الحيوية من درجة الحرارة وقياس نسبة الاوكسجين من قبل الهيئة التمريضية ثم يتم عمل فحص مخبري لكريات الدم ونسبة «الهيموجلوبين» بالدم من قبل فنيي المختبر ثم عمل فحص لأشعة الصدر من قبل فنيي الاشعة ومن ثم فحص المريض من قبل الطبيب المعالج وادخال البيانات بنظام كوفيد الآلي بعد التأكد من توافر الظروف المناسبة للعزل المنزلي والتأكد من تفعيل تطبيق «شلونك».



في حال لم تتوافر ظروف العزل المنزلي للشخص كيف يتم عزله؟



٭ في حال عدم توافر الظروف المناسبة للعزل المنزلي يتم تحويل المصاب إلى أحد المحاجر المؤسسية وتنفيذ آلية نقل المصاب مثل «محجر الخيران ـ كيبيك ـ الزور ـ جابر ـ حليب الشيوخ ـ وزارة الاشغال ـ مشرف ـ الجون ـ المحجر العسكري الشمالي ـ محجر الرتقه ـ محجر نادي ضباط الشرطة.. الخ».



الأعراض الشديدة



وكيف تعاملتم مع الاشخاص اصحاب الاعراض الشديدة؟



٭ من كانت لديه اعراض شديدة ومعايير فحص غير طبيعية، فإنه يتم تحويله الى حوادث المستشفيات التابع له المركز الصحي ثم تتم متابعته تلفونيا بآلية معينة للاطمئنان على صحته بعد خروجه من المستشفى.



هلا تحديثنا عن الاحصائيات؟



٭ نعم، احصائيات مراكز «كوفيد-19» من تاريخ 25 مايو العام الماضي حتى اليوم تشير الى أن اجمالي الحالات المحولة للمستشفيات عند أول زيارة لمراكز «كوفيد-19» بلغ 9741 حالة، أما الحالات المحولة للمحاجر الصحية فقد بلغت 16302 حالة، أما الحالات المحولة للعزل المنزلي فقد بلغت 321623 حالة، في حين بلغت الحالات التي تم انهاء العزل المنزلي لها بعد انقضاء المدة 10 ايام، 334362 حالة.



هل تخططون للابقاء على مركز ابوفطيرة لفترة طويلة ام سيتم اغلاقه قريبا ايضا؟



٭ نتمنى اغلاق المركز قريبا، ولكن بسبب استمرار وجود الاصابات، ولو كانت قليلة، فإننا بحاجة لمتابعتهم والتأكد من سلامتهم، حيث ان موضوع اغلاق المركز مرتبط بأعداد الاصابات.



متحورات جديدة



في اوروبا وبعض الدول بدأت تظهر موجات رابعة وخامسة ومتحورات جديدة في جنوب افريقيا.. ما استعداداتكم لهذا الشيء؟



٭ اعتقد ان تجربة تطبيق بروتوكول العزل المنزلي وما تم تنفيذه على ارض الواقع والنجاح الذي قام به اعضاء الفريق والتعاون الذي تم من قبل جميع الادارات والتنسيق بين كل القطاعات والخبرة في التعامل مع هذا الوباء يجعلنا اكثر استعدادا وثقة لمواجهة أي وباء بالمستقبل.



هناك العديد من الاشخاص لم يتلقوا التطعيم حتى الآن، فما نصيحتك؟



٭ اقول لهم إن زيادة وتيرة التطعيم في البلاد ادت الى ما وصلنا به حاليا من قلة الاصابات وخلو اسرة العناية المركزة في المستشفيات من مرضى «كوفيد-19»، وأن اغلب الاصابات التي تحدث في العالم حاليا هي لدى غير المحصنين، لذا انصح الجميع بتلقي التطعيم بأسرع وقت للحفاظ على صحتهم وسلامة المجتمع بأسره.



من خلال عملكم هل زارتكم حالات تلقت التطعيم وحالتها خطرة؟



٭ لا، ولله الحمد لم تردنا أي حالات خطرة من الأشخاص الذين تلقوا التطعيم.



إصابات الطاقم الطبي



هل كانت لديكم اصابات بين الطواقم بمراكز كوفيد؟



٭ نعم، للاسف فقد اصيبت بعض العاملين بالمراكز اثناء ادائهم لعملهم، كما اننا فقدنا زميلنا الدكتور الخلوق رحمة الله عليه حسين المحمد رئيس فريق الشعيبة الصناعي الذي ضحى بحياته وكرس جهده لخدمة المصابين وخدمة هذا الوطن.



ما المعوقات التي واجهتكم بالعمل؟



٭ كانت اهم المعوقات التي واجهتنا هي الزيادة الكبيرة في اعداد المصابين في شهر مايو ويونيو ويوليو للسنة الحالية، والذي جعلنا نقوم بزيادة عدد العاملين بمراكز كوفيد بالتنسيق مع المناطق الصحية وتغيير بعض سياسات العمل، اما المعوقات الاخرى فقد كانت في عدم حضور المريض عند ورود رسالة sms له في اول يوم الاصابة والاكتفاء بتحميل تطبيق «شلونك» والحجر والحضور في اليوم العاشر للحصول على شهادة انهاء العزل مما ترتب عليه عدم الحصول على الخدمة الطبية المقدمة له والتأكد من سلامته، وقد تم حل هذه المشكلة عن طريق ادارة نظم المعلومات مشكورة بإرسال كشوفات لاسماء المصابين يوميا لرؤساء الفرق ما مكن الفريق من الاتصال بالمصاب والتأكيد عليه بعدم التخلف عن الحضور للمركز.



كما واجهتنا صعوبات بعمل مسحات متكررة من قبل المصاب بالمختبرات الحكومية والقطاع الاهلي بعد المسحة الايجابية لإثبات خلوه من اصابته بالمرض، وقد تم حل المشكلة بعمل بلوك 10 ايام بعد النتيجة الايجابية الاولى لمسحة المصاب، وايضا واجه الفريق بعض الصعوبات لكبار السن او غير المتعلمين الذين لا يجيدون استخدام الهاتف او تطبيق «شلونك» مما ادى الى تحويل المصاب للحجر المؤسسي بدلا من العزل المنزلي.



كيف يتم التنسيق بينكم وبين ادارة الصحة العامة؟



٭ تم عقد اجتماعات مكثفة عند بداية تطبيق بروتوكول العزل المنزلي وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به اطباء الصحة العامة مع اطباء مراكز «كوفيد-19» من ناحية التأكد من ملاءمة المكان الذي سيطبق به العزل المنزلي للمصاب وضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية من لبس الكمام وغسل الايدي اثناء العزل المنزلي ومتابعة المخالطين للمصاب، كما تم التنسيق لمتابعة القادمين للبلاد من المسافرين المطبق عليهم الحجر المؤسسي بالفنادق لمتابعة نقل المصابين للمحاجر المؤسسية ان وجد، فضلا عن التنسيق مع مسؤولي الصحة العامة لتطعيم جميع العاملين بمراكز «كوفيد-19».



تم ادخال دواء sotrivimab في الكويت، فما الدور الذي قمتم به في هذا المجال؟



٭ في البداية، تم تدريب الطواقم الطبية على البرتوكول المستخدم لهذا الدواء وآلية التحويل للمصابين الذين تنطبق عليهم شروط اخذ الدواء الى حوادث المستشفيات الذي يوجد به هذا الدواء لمنع حدوث المضاعفات ونقلهم للعناية المركزة مستقبلا، كما تم عمل محاضرات عن الدواء لجميع الاطباء.



هل من كلمة اخيرة؟



٭ آن الوقت لتضافر الجهود لمحاربة المعلومات الخاطئة المرتبطة بفيروس كورونا واللقاح الخاص به ورفع ثقة المواطن بالخدمات المقدمة والمبذولة من قبل الجيش الابيض والتأكيد على أهمية الحذر وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من لبس الكمام وغسل الايدي والتطهير والتباعد الاجتماعي للاسراع من انتهاء الجائحة والوصول الى رقم صفر، مع شكري الجزيل لكل من ساهم بالعمل معنا في نجاح بروتوكول العزل المنزلي.

لقطات

متابعة مستمرة للمصابين



قالت رئيسة مراكز «كوفيد-19» د.هدى الغريب ان هناك متابعة مستمرة للمصابين بفيروس كورونا المستجد اثناء تواجده في العزل المنزلي للاطمئنان على صحته.



إنهاء العزل



اشارت د.هدى الغريب الى انه بعد الانتهاء من العزل المنزلي للمريض والذي يبلغ مدته 10 ايام يتم استقباله مرة اخرى في المركز لفحصه والتأكد من سلامته واعطائه شهادة «انهاء العزل»، كما تتم متابعة الحالات الطارئة بالمركز لمصابي كوفيد والذين يحتاجون لغيار يومي وابر انسولين. كما انه تمت متابعة البعثات الديبلوماسية عن طريق خروج فريق من مراكز كوفيد لهم والتأكد من سلامتهم.

مراكز «كوفيد - 19» التي تنفذ بروتوكول العزل المنزلي للمصابين

منطقة العاصمة الصحية



٭ مركز جابر الأحمد N3



٭ مركز مساعد الصالح الصحي



منطقة الجهراء الصحية



٭ مركز النعيم الصحي



٭ مركز النسيم المؤقت بمنطقة تيماء



منطقة الفروانية الصحية



٭ مركز الرحاب الصحي



٭ مركز الرقعي الصحي



منطقة حولي الصحية



٭ مركز الشهداء الصحي



٭ مركز الجابرية الصحي



منطقة الأحمدي الصحية



٭ مركز العقيلة الصحي A



٭ مركز العقيلة B



٭ مركز الشعيبة الصناعي



٭ مركز ابوفطيره الصحي