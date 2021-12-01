نظم بنك ببويان دورة للإسعافات الأولية والتنفس الصناعي والإنعاش القلبي CPR لعدد من موظفيه في إطار حرص البنك على منح كوادره البشرية الدورات التدريبية اللازمة والتي يمكن أن تساعدهم في مواجهة الحالات الطارئة. وقال مساعد المدير العام لإدارة الخدمات في بنك بوبيان م.يحيى الناصر إن الدورة التي شارك فيها أكثر من 120 موظفا وموظفة أتت في إطار البرنامج التدريبي الذي بدأه البنك قبل سنوات والمعني بصحة الموظفين والعملاء، لاسيما في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم نتيجة فيروس كورونا. وأضاف: نحرص دائما على أن يكون موظفو البنك دائما مستعدين لأي طارئ في جميع مباني البنك، مؤكدا أن مثل هذه الدورات تؤهل جميع المشاركين فيها للقيام ببعض الإجراءات الصحية والطبية التي يمكن أن تنقذ حياة الآخرين حتى وصول الجهات الصحية المختصة. وقال الناصر إن هذه الدورة روعي فيها الالتزام بالتعليمات والإجراءات الحديثة لجمعية القلب الأميركية فيما يتعلق بالإنعاش الرئوي والرعاية القلبية الطارئة والتعامل مع الحروق والإصابات وغيرها. وأضاف ان جميع المتدربين بعد اجتيازهم هذه الدورة يحصلون على شهادة الإسعاف الأولي المعتمدة من جمعية القلب الأميركية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد كذلك العديد من الدورات المتخصصة التي تصب في ذات المجال.