رصّع نجم برشلونة الاسباني السابق وباريس سان جرمان الفرنسي حاليا الأرجنتيني ليونيل ميسي في باريس سجله الناصع بالألقاب والجوائز بكرة ذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، هي السابعة في مسيرته الاحترافية.



وأضاف ميسي جائزة هذا العام إلى نسخ (2009، و2010، و2011، و2012، و2015 و2019) بقميص برشلونة الذي تركه باكيا هذا الصيف لينضم إلى باريس سان جرمان بعد 20 عاما مع «البلوغرانا».



وتفوق ميسي على مهاجم بايرن ميونيخ الألماني الدولي الپولندي روبرت ليفاندوفسكي ولاعب وسط تشلسي الإنجليزي الدولي الإيطالي جورجينيو.



ونجح «البرغوث» البالغ من العمر 34 عاما في ترجيح كفته بالسباق النهائي على الجائزة، بالتأكيد بفضل تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كوبا أميركا هذا الصيف، وهو الأول بألوان منتخب بلاده منذ 16 عاما.



وقال ميسي الذي توج بلقب كأس إسبانيا مع برشلونة الموسم الماضي «إنه أمر لا يصدق أن أكون هنا مرة أخرى. قبل عامين (أثناء تتويجه السادس)، اعتقدت أن هذه كانت سنواتي الأخيرة والآن ها أنا أمامكم مجددا».



وتابع النجم الذي بات يبتعد بكرتين ذهبيتين عن مطارده المباشر مهاجم مان يونايتد الإنجليزي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل سادسا هذا العام: «تمكنت من تحقيق حلمي (مع الأرجنتين) بعد القتال لسنوات وتعثري كثيرا، ونجحت في الأخير بإحراز اللقب. أعتقد أنني حصلت على هذه الجائزة بفضل ما نجحنا في تحقيقه في كوبا أميركا، وأهديها إلى زملائي في الفريق».



وغاب رونالدو عن الحفل الذي قدمه مهاجم تشلسي الإنجليزي ومنتخب ساحل العاج السابق ديدييه دروغبا والصحافية ساندي هيريرت، وعبر عن تذمره على حسابه على إنستغرام، كاتبا رغم ذلك: «أبعث دائما بالتهاني إلى أولئك الذين يفوزون».



وهنأ رئيس باريس سان جرمان القطري ناصر الخليفي ميسي بحرارة، وقال «إنه فخر كبير للنادي أن يتوج أحد لاعبيه بهذه الجائزة العريقة والتي يحلم الجميع بنيلها».



لكن ليفاندوفسكي الذي حل رابعا عام 2015 وثامنا عام 2019، نال جائزة «ترضية» استحدثتها المجلة قبل ساعات من بداية الحفل، وهي أفضل هداف هذا العام خصوصا بعدما بات أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجل 41 هدفا خلال الموسم، محطما الرقم القياسي المسجل باسم «المدفعجي» الراحل غيرد مولر (40 هدفا موسم 1971-1972).



لاعب آخر كان يحلم بالفوز بالجائزة هو مهاجم ريال مدريد الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، لكنه جاء في المركز الرابع أمام مواطنه لاعب وسط تشلسي الإنجليزي نغولو كانتي، فيما حل نجم ليفربول الإنجليزي الدولي المصري محمد صلاح سابعا وجناح مان سيتي الإنجليزي الدولي الجزائري ريال محرز في المركز العشرين.



بوتياس الأفضل في السيدات



ونالت الإسبانية أليكسيا بوتياس الكرة الذهبية النسوية الثالثة في التاريخ، متوجة موسما أحرزت فيه أيضا لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مع فريقها برشلونة.



وأحرز حارس مرمى باريس سان جرمان ومنتخب إيطاليا جانلويجي دوناروما، المتوج بلقب كأس أوروبا مع منتخب بلاده، جائزة «ليف ياشين» لأفضل حارس مرمى في العالم هذا العام.



ونال لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا بيدري جائزة «كوبا» لأفضل لاعب واعد.



ونال فريق تشلسي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا للرجال ووصيفها لدى السيدات، جائزة أفضل ناد في العالم هذا العام، وهي إحدى جائزتين استحدثتهما مجلة فرانس فوتبول قبيل ساعات من بداية الحفل، إلى جانب جائزة أفضل هداف.

رونالدو يرد على أكاذيب «فرانس فوتبول»

رد نجم مان يونايتد ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو على تعليقات منظم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة القدم في العالم باسكال فيري، وقال إن رئيس تحرير مجلة «فرانس فوتبول» كذب في حديثه عن صراعه مع ليونيل ميسي.



وأبلغ فيري صحيفة نيويورك تايمز يوم الجمعة، أن الطموح الوحيد لدى رونالدو هو أن يعتزل بعدد من جوائز الكرة الذهبية يفوق ميسي.



وكتب رونالدو الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات على «إنستغرام»: «باسكال فيري كذب. لقد استغل اسمي للترويج لنفسه وللمكان الذي يعمل فيه».



وأضاف «من غير المقبول أن الشخص المسؤول عن منح مثل هذه الجائزة المهمة يكذب بهذا الشكل وبطريقة تفتقر للاحترام لشخص اعتاد دائما احترام فرانس فوتبول والكرة الذهبية».

كروس وكاسياس: ليونيل لا يستحق الجائزة

وجه لاعب خط وسط فريق ريال مدريد لكرة القدم توني كروس، وأسطورة النادي إيكر كاسياس، انتقادات لقرار منح الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الذهبية هذا العام، مؤكدين «أنها ليست مستحقة على الإطلاق».



ونقلت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية عن كروس قوله: «ليس هناك شك في أن ميسي، وكريستيانو رونالدو كانا أفضل لاعبين في العقد الماضي، لكن هذا العام كان ينبغي أن يفوز بها لاعب جديد». وقال كروس إن أفضل ثلاثة لاعبين من وجهة نظره هم: كريم بنزيمة، وروبرت ليفاندوفسكي وجورجينيو.



من جانبه، رأى كاسياس، حارس مرمى ريال مدريد السابق الأسطوري، أن ميسي نجم باريس سان جرمان كان ينبغي ألا يفوز بالجائزة، قائلا: «ميسي من أفضل اللاعبين، لكن عليك أن تعرف من هو اللاعب الأكثر تميزا هذا الموسم، إنها ليست بهذه الصعوبة».