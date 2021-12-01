يسعى باريس سان جرمان الى مواصلة انتصاراته والاحتفاء بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي المتوج بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته الاحترافية، وذلك عندما يستضيف نيس الرابع اليوم في المرحلة السادسة عشرة من بطولة فرنسا في كرة القدم.



ويشدد النادي الباريسي قبضته على صدارة الدوري المحلي بتغريده خارج السرب مع 40 نقطة من 13 فوزا آخرها على مضيفه سانت إتيان 3-1 الأحد من 3 تمريرات حاسمة لنجمه ميسي، الفائز الإثنين بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام الحالي، والتي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» المتخصصة.



وتتجه الأنظار إلى القمة النارية بين رين صاحب المركز الثاني وليل حامل اللقب.



وفي باقي المباريات يلعب متز مع مونبلييه، وبريست مع سانت اتيان، وستراسبورغ مع بوردو، وأنجيه مع موناكو، وتروا مع لوريان، وليون مع رينس، وكليرمون فيران مع لنس.