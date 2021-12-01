يحل ليفربول ضيفا على إيفرتون في ديربي «ميرسيسايد» اليوم ضمن منافسات المرحلة 14 في الدوري الانجليزي لكرة القدم في سعيه لمتابعة مسلسل انتصاراته وتضييق الخناق على المتصدر تشلسي ووصيفه مان سيتي.



ويخوض «الريدز» صاحب المركز الثالث مع 28 نقطة مباراة اليوم متسلحا بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، منها اثنان في الدوري على ملعبه «أنفيلد» برباعية نظيفة على أرسنال في المرحلة 12 وساوثمبتون السبت، تخللهما الفوز على بورتو البرتغالي 2-0 في الجولة الخامسة من مسابقة دوري ابطال أوروبا بعد ضمان بطاقة التأهل إلى دور ثمن النهائي.



ومرة جديدة أبهر ليفربول بفضل نجاعته الهجومية أمام ساوثمبتون، ليهز شباك منافسيه للمرة الـ 39 في 13 مباراة فقط من الدوري الممتاز هذا الموسم، وهو أعلى مجموع أهداف للنادي في هذه المرحلة من موسم دوري الدرجة الأولى.



ويحل تشلسي ضيفا على واتفورد، ومان سيتي حامل اللقب، والذي يتأخر بفارق نقطة، على أستون فيلا في مباراتين سهلتين نسبيا للمتصدر ووصيفه اليوم، كما يلعب وست هام مع برايتون، وولفرهامبتون مع بيرنلي، وساوثمبتون مع ليستر سيتي.