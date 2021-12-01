في إطار مسؤوليته الاجتماعية تجاه شباب الخريجين بصفته مؤسسة مصرفية رائدة تحرص على المشاركة في المعارض الوظيفية المتنوعة، قام البنك التجاري الكويتي بحملة توظيف تستهدف طلبة وخريجي كلية الشرق الأوسط الأمريكية في 25 نوفمبر الماضي على أن تستمر هذه الحملة على مدى اليومين الأول والثاني من ديسمبر الجاري.



وقد جاءت هذه المبادرة لتؤكد دعم البنك التجاري للشباب الكويتي، حيث يولي البنك أهمية كبيرة لتنمية قدرات وطاقات الشباب ومنحهم فرصة العمل والنجاح.



وفي تعقيبه على هذه الحملة، قال صادق عبدالله مدير عام قطاع الموارد البشرية: نحرص على المشاركة المتواصلة في مثل هذه الحملات والمنتديات الوظيفية التي تمثل فرصة طيبة للتواصل مع الشباب الكويتي الراغب في الحصول على فرص عمل مميزة في القطاع المصرفي، حيث يضع مصرفنا الشباب الكويتي في بؤرة اهتمامه، ويرى أن الاستثمار في الموارد البشرية يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للوطن والمواطن.