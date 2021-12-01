محمود عيسى



ذكرت مجلة «ميد» ان سوق المشاريع الشرق الأوسط تواجه أطول فترات التأخير وفقا للتقرير الصادر عن شركة HKA للاستشارات القانونية، وأن الاوامر التغييرية في نطاق العمل وسوء فهم نصوص العقود هما المحركان السائدان للنزاعات التي يعاني منها سوق المشاريع في الشرق الاوسط.



وقال التقرير ان ما يزيد الطين بلة انتشار وباء كورونا الذي يهدد سوق المشاريع في الشرق الأوسط بمواجهة «إرث طويل» من المطالبات والنزاعات في قطاع الانشاءات العالمي.



وتناول التقرير، الصادر تحت عنوان «كروكس انسايت 2021»، بالتحليل اكثر من 2400 مشروع منتشرة عبر 94 دولة حول العالم لمعرفة كيفية مواجهتها لتجاوزات تقترب من نصف قيمتها الرأسمالية وثلاثة أرباع مشروعاتها المجدولة، اما في الشرق الأوسط، فقد شملت الدراسة 329 مشروعا بمتوسط إنفاق رأسمالي قدره 1.98 مليار دولار.