دارين العلي



استجاب حتى يوم امس 14.500 موظف من اصل حوالي27 الف موظف في وزارة الكهرباء والماء لدعوات قطاعي التخطيط والمتابعة والشؤون الإدارية لتحديث بياناتهم وفق نظام البصمة الجديد الذي تنفذه الوزارة.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الأنباء»، انه على العدد المتبقي التوجه بأقصى سرعة الى المكاتب المعتمدة في الوزارة لفريق البصمة لتجديد بياناتهم لكي يتسنى للفريق تفعيل النظام بكامله قبل فبراير المقبل وفق ما تقتضيه بنود العقد مع الشركة المنفذة.



وأوضح انه سبق لقطاع الشؤون الادارية أن أصدر تعاميم تلزم الموظفين بتحديث بياناتهم لتجنب المساءلة القانونية وذلك حرصا على الانتهاء من انجاز المشروع في وقته المحدد.



في السياق نفسه، اعلنت المصادر عن تجهيز أحد المواقع عند مدخل الوزارة أمس بالاجهزة اللازمة لتفعيل نظام البصمة الجديد ضمن 170 موقعا تم تحديدها لوضع الاجهزة بالاعداد اللازمة حرصا على توزيع الموظفين وعدم التكدس في مكان واحد.



ولفتت المصادر الى انه تم بالامس الانتهاء من ثاني المواقع المحددة حيث تم تركيب الاجهزة وتجربتها تمهيدا لإدخالها في النظام.



وذكرت المصادر ان هذه الأجهزة معدة لاستقبال بصمة الوجه والاصابع والبصمة الذكية أي بصمة الهاتف، والتي يمكن من خلالها رصد حركة حضور وانصراف الموظفين عبر تطبيقات خاصة على هواتفهم، والتي من المقرر البدء بالعمل عليها بعد تفعيل النظام بالكامل.