استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد، الشيخ أحمد العبدالله، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد راشد المري.



واستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر السيف امس الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد راشد المري.



والتقى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث تمت خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الجهود لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من الترابط والتضامن في إطار المنظومة الخليجية بما يترجم رؤى قادة دول المجلس وتطلعات شعوبها.



كما تم استعراض جهود الأمانة العامة في تنمية مسيرة التكامل الاقتصادي لدول المجلس وأطر تعزيزها.