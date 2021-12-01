القاهرة - خديجة حمودة - ناهد إمام- هالة عمران



أكد د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، القائم بأعمال وزير الصحة، أنه لم يثبت إصابة أي حالة بـ «أوميكرون» في مصر حتى الآن. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري الذي عقد أمس برئاسة د.مصطفى مدبولي، وعرض فيه د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، تقريرا تفصيليا حول الحالة الوبائية دوليا ومحليا.



في غضون ذلك أصدر د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بتشكيل مجلس تنفيذي لتعميق المنتج المحلي وتوطين الصناعة المحلية برئاسة وزيرة الصناعة وعضوية كل من وزراء التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام والنقل والإنتاج الحربي والإسكان. وتضمن القرار أن تشمل اختصاصات المجلس متابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعي المستهدفة من قبل وزارة الصناعة بمشاركة القطاع الخاص.



إلى ذلك، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية تكاتف الجهود وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين لصياغة سياسات وخطط متوسطة وطويلة الأجل للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



جاء ذلك في الكلمة المسجلة التي ألقاها وزير الخارجية سامح شكري امس في أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس المنظمة الدولية للهجرة تحت عنوان «تأثير جائحة كورونا على الهجرة والتنقل».



في سياق آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن وجود أخطاء في خريطة محافظات مصر بمادة الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي في نظام التعليم الجديد.