«التضخم الحالي ليس مؤقتاً»
محمد العريان، الخبير الاقتصادي الأميركي المصري، ينصح الاحتياطي الفيدرالي بالاعتراف بأن التضخم الحالي لن ينتهي سريعا.
«الكراهية فازت، حيث أتلقى 50 مكالمة تهديد يوميا»
منوار فاروقي، الفنان الهندي المسلم، يعلن اعتزاله العمل الفني بالهند، بسبب اتهام متعصبين هندوس له بازدراء رموز الهندوسية في أعماله الكوميدية، ما أدى الى إلغاء عروضه، وسجنه شهرا.
«أهدى 4 ساعات روليكس، لبدلائه الأربعة في سلسلة أفلام جون ويك»
كيانو ريفز، الممثل الأميركي، يهدي بدلائه الممثلين الأربعة، ساعات روليكس، قيمة كل منها 10 آلاف دولار، وفق صحيفة تي إم زد.
«أنحي كبريائي وأمد يد المصالحة لنسيان الخلافات وإنتاج الموسيقى»
كاني ويست، المغني الأميركي، يذهب إلى منزل المغني دراك في كندا، لإنجاز صلح وتجاوز الخلافات، مع وعد بالغناء معا.