«الكراهية فازت، حيث أتلقى 50 مكالمة تهديد يوميا»

منوار فاروقي، الفنان الهندي المسلم، يعلن اعتزاله العمل الفني بالهند، بسبب اتهام متعصبين هندوس له بازدراء رموز الهندوسية في أعماله الكوميدية، ما أدى الى إلغاء عروضه، وسجنه شهرا.