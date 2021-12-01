استضافت جامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم الإدارية وفدا من مجموعة البنك الدولي (WBG) حيث عقدت ندوة بعنوان «اغتنام الفرصة لتحقيق انتعاش مستدام في دول مجلس التعاون الخليجي»، تحدث فيها خبراء من البنك وهم كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة البنك الدولي د.خالد الحمود وكبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي إسماعيل رضوان، ومن الكلية رئيس قسم الاقتصاد د.أنور الشريعان، وعضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد د.رياض فرس.



وتعتبر هذه الندوة هي الأولى التي تعقد لبناء أسس للتعاون المستقبلي بين البنك الدولي وجامعة الكويت، وقد حضر الندوة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية، وقد شكلت هذه الندوة بداية شراكة جديدة من شأنها أن تكون ذات أهمية في التعاون بين جامعة الكويت والبنك الدولي.



وقدم خبراء البنك الدولي لمحة عامة عن «المستجدات الاقتصادية الخليجية» للحضور والتي تناولها «التحديث الاقتصادي الخليجي»، وهو تقرير نصف سنوي يصدر عن البنك الدولي ويحدد التحديات الكبيرة التي تؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف إثارة النقاش بين صانعي السياسات والمختصين حول أكثر الطرق فعالية لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه هذه الدول. كما يهدف التقرير إلى توفير دراسة معمقة للاتجاهات الاقتصادية الحالية والتوقعات قصيرة ومتوسطة المدى لدول الخليج، بالإضافة إلى ذلك فإنه يوفر تنبؤات اقتصادية مصممة خصيصا للكويت ومكونا تحليليا يشخص مدى تقدم الدولة نحو تحقيق التنويع الاقتصادي.



بدوره، أعرب القائم بأعمال عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.محمد زينل عن امتنانه للبنك الدولي. وثمن التعاون بين البنك والجامعة، وكذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون المثمر في المستقبل.



من جهته، أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في الكويت غسان الخوجة عن سعادته للتعاون مع هذه المؤسسة العالمية المرموقة والتي لها دور بارز في تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية في الكويت وتطلعه نحو المزيد من التعاون المستقبلي لدعم الشباب الكويتي، وتعزيز البحوث المشتركة مع أساتذة جامعة الكويت، والاستفادة من خبرة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت في مجال معالجة قضايا التنمية العالمية.