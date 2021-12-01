فككت الشرطة الفرنسية مخيما مؤقتا بالقرب من ميناء دونكيرك بشمال فرنسا، حيث كان يقبع عشرات المهاجرين على أمل الوصول إلى بريطانيا. ويقول هؤلاء المهاجرون إنهم جاءوا فرارا من الحرب والفقر والاضطهاد في الشرق الأوسط.



وشاهد مراسل لـ «رويترز» ضباطا مسلحين يدخلون المخيم، الذي يمتد على طول خط للسكة الحديد غير مستخدم، ثم شرع عمال يرتدون حلات واقية في إزالة الخيام والملاجئ البلاستيكية.



وتزيل الشرطة الفرنسية المخيمات باستمرار. وقال عضو بإحدى المؤسسات الخيرية إن عمليات الإخلاء في جراند سينث كانت تتم بشكل أسبوعي في الأسابيع القليلة الماضية.



وغرق 27 مهاجرا في القنال الإنجليزي الأسبوع الماضي بعدما فرغ زورقهم المطاطي من الهواء أثناء محاولتهم المحفوفة بالمخاطر للعبور من فرنسا إلى بريطانيا.



وعادة ما يتم نقل المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم تشجيعهم على تقديم طلبات للحصول على اللجوء، لكن كثيرين يشقون طريقهم بسرعة إلى ساحل القنال.



وقال حسين حميد البالغ من العمر 25 عاما، وهو كردي إيراني، إن هذه هي المرة الثانية التي يطرد فيها. في المرة الأولى تم نقله بواسطة حافلة إلى ليون على بعد 760 كم جنوبا.