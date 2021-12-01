أكد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن عبدالله الذوادي، على أهمية استضافة قطر للنسخة المقبلة من كأس العالم، باعتبارها فرصة ذهبية لتعزيز الحوار وجسور التواصل بين الشعوب، والتقريب بين مختلف الثقافات، والإسهام في تبديد الصورة النمطية عن المنطقة.



وتحدث الذوادي خلال مشاركته في أول فعالية لمؤسسة قادة الرياضة «ليدرز» في قطر بعنوان: «لقاء القادة: قطر 2022»، عن الأيام الأولى لإعداد ملف قطر لاستضافة كأس العالم، وريادة قطر في تقديم منهج جديد على صعيد تقديم ملف استضافة البطولة.



وناقش الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم 2022 ناصر الخاطر أهمية استضافة قطر لكأس العرب، والتي انطلقت أمس كمحطة مهمة للارتقاء بجاهزية المنشآت والعمليات التنظيمية على الطريق لاستضافة المونديال التاريخي بعد نحو عام، مضيفا: «نتوقع استقبال أكثر من مليون مشجع في قطر خلال المونديال، وفي ذروة الحدث العالمي سيتواجد نحو 250 ألف زائر في وقت واحد، ولذلك تشكل بطولة كأس العرب محطة مهمة للارتقاء بعملياتنا التشغيلية وجاهزيتنا استعدادا للعام المقبل».