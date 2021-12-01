بالتعاون وبالشراكة بين محافظة العاصمة ووازرة الداخلية، شنت الأجهزة الأمنية المختلفة حملة أمنية مكثفة على مخالفي قانون الإقامة والباعة المتجولين غير المرخص لهم بالعمل.



وانطلقت الحملة عصر اليوم الثلاثاء بحضور وإشراف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد وقائد منطقة شرق العقيد جبري الجبري، ومدير إدارة البحث والتحري لشؤون الإقامة العقيد عبدالله العساكر، ومساعد مدير مباحث العاصمة بالإنابة العقيد أحمد الزنكوي.



وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفين تراوحت مخالفاتهم بين انتهاء الإقامة وتغيب.



وقال الخالد على هامش الحملة: لاشك أن مسؤوليتنا وواجبنا تجاه وطننا الغالي الكويت وأبنائه الطيبين يستوجبان علينا الحفاظ عليه من كل من يحاول أن يعكر صفوه ويعيث فسادا وإفسادا على أرضنا، لذلك ارتأينا تكثيف الحملات الأمنية والبيئية والصحية وغيرها على كل المخالفين لقطع الطريق أمامهم بعد أن تكشفت التعديات والتطاول على بلدنا وإعادة هيبة القانون وردع كل من يحاول العبث بأمننا.



ووجه الخالد الشكر الى مدير عام مباحث شؤون الإقامة العميد وليد الطراروة، وقائد منطقة شرق العقيد جبري الجبري، ومدير مباحث العاصمة العقيد سليمان الرشيد، ومساعد مدير مباحث العاصمة بالإنابة العقيد أحمد الزنكوي، على جهودهم وتعاونهم المستمر معنا للحفاظ على أمن وسلامة وطننا الكويت.