أعرب وزير العمل والقيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي أندريا أورلاندو، اليوم /الأربعاء/ عن أمله بأن تتقلد امرأة منصب رئاسة الجمهورية، في الانتخابات الرئاسية الإيطالية المقبلة المقرر أن تجرى مطلع العام المقبل.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء عن أورلاندو "إنه من الصعب التنبؤ بما سينتهي عليه السباق نحو قصر الرئاسة (كويرنالي)، والمسار معقد للغاية"، معربا عن اعتقاده بأن الحزب الديمقراطي لن يصوت لصالح رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.

وأكد أن إمكانية شغل امرأة لمقعد قصر (كويرينالي) أمر مرغوب فيه للغاية، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك شروط لازمة من أجل هذا الحل، فأعتقد أنه يجب علينا العمل على ذلك.