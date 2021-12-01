قلل علماء فلبينيون من المخاوف من ثوران وشيك لبركان نشط شمال مانيلا بعد انفجار مدفوع بالبخار.

ووقع انفجار ضعيف في جبل بيناتوبو أمس الثلاثاء، مما أدى إلى انبعاث عمود من الدخان الأبيض في الهواء.

وذكر المعهد الفلبينى لعلم البراكين والزلازل أنه لم يتم تسجيل سقوط رماد ولم يكن هناك أي مؤشرات على حركة صخور منصهرة.

وقال مدير المعهد، ريناتو سوليدوم، إن ثورانا مشابها لانفجار ضخم مميت وقع عام 1991 ليس وشيكا، مشيرا إلى أنه تاريخيا تحدث الانفجارات الضخمة لجبل بيناتوبو كل ألف عام.

ويعد آخر ثوران كبير لجبل بيناتوبو في عام 1991 ثاني أكبر ثوران بركاني في القرن العشرين. وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص، لكن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى أكثر من 700 شخص بسبب الأمراض في مراكز الإجلاء والتدفقات الطينية خلال الأمطار الموسمية.