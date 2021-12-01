تعتزم الحكومة الفرنسية تقديم دعم للشركات المتضررة من الموجة الأحدث لوباء كورونا، بحسب ما قاله وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في مقابلة مع إذاعة "آر.سي.إف"

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المقابلة قول لو مير: "أدرك تماما أن هناك قطاعات بدأت تشعر بالانزعاج، حيث تشهد إلغاء حجوزات ... هذا هو الحال في قطاع السياحة، هذا هو الحال مع السفر الجوي، هذا هو الحال في قطاع تنظيم الفعاليات. اقول لجميع هذه القطاعات، سوف نكون معهم لدعمهم ومرافقتهم إذا ساء الوضع".

كما أشار لو مير إلى أنه لا يشعر بالقلق بشأن التأثير على النمو الاقتصادي في فرنسا بشكل عام.

وقال: "تعلمنا إدارة عودة الفيروس بشكل أفضل خلال كل موجة من الوباء. لدينا خبرة. نعرف كيف نتعامل. ليس لدي أي مخاوف معينة. اعتقد أن النمو الفرنسي قوي".