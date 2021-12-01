أعلنت لجنة من الاقتصاديين اليابانيين أن جائحة كورونا أنهت ما يقرب من 3 سنوات من الانكماش الاقتصادي في البلاد بعد وصوله لمعدلات القاع في مايو من العام الماضي.

وذكرت قناة (آسيا نيوز) الإخبارية أن اللجنة، التي شكلتها الحكومة بشكل مؤقت وكلفتها بتحديد فترات الذروة والانخفاضات في دورات الأعمال في اليابان، أوضحت أن الاقتصاد أنهى ركوده الأخير ودخل في طفرة منذ مايو 2020، عندما أضرت القيود المفروضة بسبب كورونا بالأسر والشركات.

وأوضحت اللجنة أن صدمة الأزمة الصحية أدت من الناحية الفنية إلى إنهاء فترة الانكماش، حيث تراجعت معظم المؤشرات إلى نقطة حددتها اللجنة على أنها القاع، ثم توقف مستوى التراجع بعدها.

وقال هيروشي يوشيكاوا رئيس جامعة ريشو الذي يرأس اللجنة التي عقدها مكتب مجلس الوزراء إن مايو 2020 يمثل أدنى مستوى للاقتصاد، عندما انخفض الاستهلاك والعديد من المؤشرات الاقتصادية الأخرى وسط حالة القيود الطارئة.

ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 5.1% على أساس سنوي هذا الربع بعد انكماش أكبر من المتوقع بنسبة 3.0% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، حيث من المتوقع أن يرتفع إنفاق الأسر وسط تخفيف القيود.