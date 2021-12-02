كمال: التزام كبير بالمساحات الخضراء والتعامل مع المواقع التراثية مثل بوابة الشامية وصالة التزلج

أشكناني: تسليم المشروع نهاية 2022 ويتضمن صالة تزلج رئيسية بمواصفات أولمبية ومدينة ألعاب ثلجية

ندى أبونصر



قامت لجنة المحافظة على المعالم التاريخية والتراثية في المجلس البلدي برئاسة د.حسن كمال أمس بجولة على حديقة الشهيد لتفقد المرحلة الثالثة وصالة التزلج والوقوف على الاعمال المنجزة في مشروع تطوير المرحلة الثالثة. وقال عضو المجلس البلدي د.حسن كمال: زيارتنا تهدف الى متابعة اعمال المرحلة الثالثة لحديقة الشهيد والتحقق من تنفيذ قرار المجلس البلدي الذي صدر عام 2019 بتوسعة المرحلة الثالثة والمشاريع الداخلية والانشطة الترفيهية والمساحات الخضراء التي ستضيف كثيرا للحزام الاخضر مع المحافظة على الاماكن التراثية والتاريخية الموجودة.

وأضاف كمال: لمسنا التزام القائمين على المشروع بالمساحات الخضراء في جميع المراحل وحسن التعامل مع المواقع التاريخية والتراثية، ومنها بوابة الشامية وصالة التزلج، مشيرا الى ان المشروع تم بالتنسيق المباشر بين الديوان الاميري والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والتعاون مع لجنة المحافظة على المواقع التاريخية والتراثية في «البلدي».

وذكر ان العرض المرئي الذي اطلع عليه اعضاء اللجنة كشف عن الانتهاء من إنجاز نصف المشروع، اضافة إلى الإبقاء على بعض الهياكل الخشبية واجزاء من صالة التزلج القديمة لاستغلالها لعمل متحف ثلاثي الابعاد متكامل، بالاضافة الى مقتنيات اخرى خاصة بالموقع، مؤكدا ان مشروع حديقة الشهيد يعد إنجازا كبيرا، معربا عن سعادته البالغة بالكوادر الوطنية التي ساهمت في انجازه وتنفيذه فنيا وتشريعيا من الديوان الأميري والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

بدوره، شكر عضو المجلس البلدي م.عبدالسلام الرندي القائمين على المشروع من الكوادر الوطنية التي نسقت وتعاونت لإنجازه، واصفا إياه بالشيء الذي يثلج الصدر، معلنا عن الانتهاء من 65% من الاعمال في المشروع حيث سيتم تسليمه نهاية 2022.



ولفت الرندي الى ان ابرز العوائق التي قامت اللجنة بالتعامل معها كانت الالتزام بالمحافظة على المساحة الخضراء في المشروع والتي بلغت نسبتها 90%، اضافة الى المحافظة على المباني التاريخية والاثرية بقدر المستطاع او على الاقل الابقاء على روحها. من جانبه، بين مدير ادارة العقود والمحاسبة الفنية في الديوان الأميري ابراهيم أشكناني ان نسبة انجاز المرحلة الثالثة من المشروع بلغت 65% متوقعا تسليمه في أكتوبر 2022، مشيرا الى أن صالة الالعاب الرياضية ستكون مبهرة للصغار والكبار من رواد الحديقة وستلبي جميع الاحتياجات لمختلف الاعمار.

وأشار الى ان المشروع يحتوي على صالة تزلج رئيسية بمواصفات اولمبية ومدينة ألعاب ثلجية بألعاب متنوعة وسيستمتع مستخدموها بشكل كبير بمحتوياتها، إضافة الى ركن خاص لرياضة التحليق في الهواء «السكاي دايف» ولعبة الترامبولين للبالغين، ومضمار خاص بسيارات الكارتينغ الكهربائية، لافتا الى أن مساحة المرحلة الثالثة في المشروع تساوي تقريبا مساحة المرحلتين الاولى والثانية.